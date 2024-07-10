Проект «На Севере – жить!»: разберём на винтики – о бесплатном проезде на такси

В этом выпуске проекта «На Севере – жить!»: разберём на винтики» мы расскажем про возможность оплаты проезда для беременных женщин и участников специальной военной операции с группой инвалидности.

«На Севере –жить!» - это не просто слоган, а важный документ, стратегический план, включающий в себя широкий перечень направлений и мероприятий по развитию Мурманской области. Реализация плана ведётся под личным руководством губернатора Андрея Чибиса. Самое важное – план был создан на основе пожеланий северян, жители Мурманской области могли сами выбирать приоритетные направления развития региона, в голосовании приняли участие несколько десятков тысяч человек.

Каждый северянин мог направить свою инициативу на портале «Наш Север». План регулярно обновляют и дополняют, а идеи и предложения разрабатывают на стратегических сессиях совместно с лидерами общественного мнения и экспертами.

В этом выпуске проекта «На Севере – жить!»: разберём на винтики» мы расскажем про возможность оплаты проезда для беременных женщин и участников специальной военной операции с группой инвалидности.

Такси для беременных женщин

Комфорт и спокойствие беременных женщин – залог правильного развития плода. В Мурманской области и приняты всевозможные меры, чтобы будущие мамы чувствовали опору и поддержку государства. В региональном стратегическом плане развития «На Севере-Жить!» закреплены множество мероприятий для беременных, среди них – оплата проезда до медицинских учреждений, если они находятся в другом городе. Мера поддержки введена в 2022 году по поручению губернатора Андрея Чибиса.

Как рассказывает Оксана Селезнёва, и.о. начальника управления организации мер социальной поддержки Министерства труда и социального развития Мурманской области, получить компенсацию можно за проезд на такси, общественном междугороднем транспорте, а также на личном автомобиле. Получить её могут также северянки, которые возвращаются из роддома. Сумма выплаты – от 700 до 9000 рублей и варьируется от конкретного местоположения.

Региональные власти нацелены на то, чтобы каждая беременная женщина могла получить все необходимые медицинские услуги в комфорте. Поэтому, даже, если жительнице Никеля - на севере области или Умбы - на юге понадобится приехать на обследование и диагностику, например, в перинатальный центр в Мурманске, то она может это сделать на такси. Механизм прост – услуги оплачиваются перевозчику сразу из собственных средств, а после подачи заявления приходит компенсация на указанные реквизиты. Мера поддержки пользуется популярностью у северянок – только за 4 месяца 2024 года выплату уже получили более 1100 будущих мам.

Как отмечает Оксана Селезнёва, и.о. начальника управления организации мер социальной поддержки Министерства труда и социального развития Мурманской области, важный аспект – количество заявлений, которые может подать будущая мама, не ограничено. Главное, чтобы каждую поездку можно было обосновать направлением от врача. Верхнего порога по общей сумме выплат также нет. Ограничений по перевозчикам не введено, можно пользоваться той фирмой такси или междугородних перевозок, какой удобно будущей маме. Узнать подробнее можно на сайте регионального Министерства труда и социального развития Мурманской области.

Такси для участников СВО с группой инвалидности

Компенсация оплаты проезда до медицинских учреждений региона доступна также участникам специальной военной операции, имеющим группу инвалидности, если необходимую помощь нужно получать в другом городе Мурманской области, а не по месту регистрации. Условия схожи – необходимо направление от врача в медицинское учреждение.

Как отмечает Оксана Селезнёва, и.о. начальника управления организации мер социальной поддержки Министерства труда и социального развития Мурманской области, размер выплат зависит от протяженности маршрута и составляет от 700 до 9000 рублей. Поездок можно совершить неограниченное количество, главное, что все они были по направлению лечащего специалиста.

Проект «На Севере – жить!»: разберём на винтики» создан при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.