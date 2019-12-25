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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.12.19 19:30

Проект «Наша рыба» по достоинству оценили и северяне и Москва

В Москве состоялась церемония награждения победителей премии «Лучшие региональные практики». Организаторы оценивали проекты глав регионов, призванные делать жизнь граждан более комфортной. Среди награждённых оказалась и Мурманская область.

10 номинаций и более семисот проектов, которые пришлось проанализировать организаторам конкурса «Лучшие региональные практики» за год. Здесь есть и транспортная доступность, и поддержка семей, и программы, направленные на оздоровление населения. В шорт-лист вошли лучшие из лучших. Среди таких оказалась и Мурманская область. Наш регион попал в номинацию «Вау-эффект».

От Мурманской области рассматривали проект «Наша рыба». Программа по созданию региональной сети розничной продажи рыбопродукции по сниженным ценам появилась летом этого года. Инициатором стал тогда ещё исполняющий обязанности губернатора Андрей Чибис. Проект оценили по достоинству не только мурманчане, но и организаторы конкурса «Лучшие региональные практики». Мурманская область вошла в число победителей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Большое событие. Наш регион отмечен как один из победителей в проектах. Проект «Наша рыба», который стал реальным благодаря нашим рыбакам, благодаря команде Мурманской области, отмечен на самом высоком уровне в Москве. Мы благодарны всем участникам проекта, прежде всего, нашим рыбакам, всем коллегам, которые помогают упростить процедуры  приёмки рыбоподукции в порту:  пограничникам, таможне. Благодарю нашу команду и лично вице-губернатора Дмитрия Филиппова, который отвечал за этот проект, который сделал так, чтобы этот проект заработал и состоялся».

За пол года работы проекта «Наша рыба» моряки поставили в торговые сети области порядка 150 тонн охлаждённой и более 100 тонн мороженой рыбопродукции. Дары моря продают без наценок и  на треть дешевле рыночной стоимости.

 

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Д.О. Вернер.
24.12.19 14:40
Депутаты! Идите Вы на территорию рыбного порта и смотрите там, может увидите миражи города трудовой доблести?
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Д.О. Вернер
23.12.19 17:13
А рядом порт ВИТИНО, который в настоящее время принадлежит казахстанскому предпринимателю Кенесу Ракишеву... Интересно, губернатор знает, что порт иностранный агент?
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Вероника
22.12.19 09:36
Интересная передача, на которую не жалко потратить 20 минут! Спасибо
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