Рыбаки всё также выходят в море и привозят в Мурманск рыбу, которую затем поставляют в магазины без наценок. После закрытия большинства «Евроросов», эстафету переняли другие продуктовые сетевики.

Проект «Наша рыба» был организован губернатором Андреем Чибисом для того, чтобы снабжать жителей области доступными морепродуктами. В городе проводились еженедельные рыбные ярмарки, а сетевые магазины организовали у себя отделы, где продавали по низким ценам треску и пикшу. В связи с пандемией коронавируса ярмарки работать временно прекратили. Тем не менее, договоренность между рыбопромышленниками и правительством региона о поставке дешёвой рыбы сохраняется.

Владимир Журавлёв, директор ООО «Северо-Западная рыбопромышленная компания – Мурманск»: «Мы были одной из первых компаний, которая начала участвовать в этой программе. Мы поставляем донные породы. Это треска и пикша. По цене 200 рублей».

В прошлом году рыбопромышленники по программе поставили в регион несколько десятков тысяч тонн рыбы. В дальнейшем обещают отдавать столько морепродуктов, сколько обозначит правительство, исходя из реального спроса.

Дмитрий Филиппов, заместитель губернатора Мурманской области: «Проект «Наша рыба» продолжает работать. Он, как и раньше, делится на два направления. Первое - продажа замороженной продукции по сниженным ценам через торговые объекты, через магазины. Там у нас традиционный ассортимент: треска и пикша. Цена не менялась с начала действия этого проекта. На треску замороженную цена 229 рублей за килограмм, на замороженную пикшу - 199 рублей за килограмм».

И спрос есть. Жители региона продолжают покупать рыбу в больших количествах. Еженедельно, утверждают сотрудники одного из рыбных магазинов Мурманска, по акции продаётся порядка 150 килограммов рыбы. Завоз - ежедневный, а потому на прилавках биоресурсы есть всегда. Для тех, кто не может самостоятельно прийти в торговую точку, работает доставка.

Виктория Шекунова, продавец: «У нас есть сайт: магазин - рыбный точка рф. Также мы доставляем продукцию по проекту «Наша рыба».

Как только эпидемиологическая ситуация в регионе начнёт улучшаться, правительство обещает вернуть и рыбные ярмарки. Там северяне смогут купить ещё и охлаждённую рыбную продукцию.