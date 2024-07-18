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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.07.24 19:30

Проект «Нет экстремизму»: Виталий Артемьев, оператор телеканала «Арктик-ТВ», рассказал студентам МАУ о сложных процессах создания социального видеоролика

Съёмочная группа телеканала «Арктик-ТВ» вновь отправилась на встречу со студентами Мурманского арктического университета в рамках проекта «Нет экстремизму», который реализуется при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.

Ранее будущие юристы пообщались со старшим коллегой - юристом Георгием Бубновым на тему экстремизма. Сейчас молодёжь погрузилась в мир видео с оператором «Арктик-ТВ» Виталием Артемьевым.

Ранее, изучив проблемы экстремизма с опытным юристом и поняв всю суть этого деструктивного движения, студенты Мурманского арктического университета уже подкованными, отправились на новую лекцию. В этот раз занятие для будущих юристов и педагогов провёл оператор телеканала «Арктик-ТВ» и кинематографист Виталий Артемьев. Он подготовил для ребят увлекательную лекцию о том, как создаются социальные видеоролики.

Никита Абросимов, студент МАУ: «Выделить можно то, что над каждым социальным роликом работает целая команда. Когда-то я думал, что это человека два делают - максимум, но не более. Как именно снимают социальные ролики для телевидения, как в принципе происходит процесс монтажа, видеосъёмка в целом, что референс в каждом ролике социальном присутствует на какую-то жизненную ситуацию, которая есть на самом деле».

Алла Зиновьева, студент МАУ: «Я хотела начать снимать, потому много интересных роликов видела в интернете, но у самой не получалось. Сегодня как раз много нового узнала про свет, про монтаж. Мне показалось это интересным, плюс актуальным сейчас для молодёжи. И попробовать себя сняться или снять».

Да, всё было рассказано максимально подробно: кто создаёт социальные ролики, как проходит каждый этап работы и даже, как правильно донести смысл и задумку видео. В нашем случае – опасность экстремизма.

Алена Бондаренко, студент МАУ: «Это очень важно, учитывая сложившуюся политическую ситуацию в стране. Для информированности подростков и старшего поколения, что нужно быть аккуратными, бдительными. Нужно поднимать эту тему снова и снова, чтобы уберечь наше население от проблем, конфликтов и невозвратимых последствий».

Для наглядного примера Виталий показал ряд видеороликов социальной рекламы ранее снятых телеканалом «Арктик-ТВ» и самим оператором с его сторонней творческой командой. Интерес у студентов был неподдельный.

Виталий Артемьев, оператор телеканала «Арктик-ТВ»: «На самом деле я не готовился к такому большому количеству вопросов, бурному обсуждению. Я привык к тому, что обычно вопросов бывает немного, люди в основном слушают. А тут мы участвовали в самом настоящем обсуждении, в консорциуме. И мы этой большой компанией проработали несколько идей. Я очень надеюсь, что направил ребят в правильное русло».

Теперь студентам Мурманского арктического университета, которые участвовали в наших встречах, предстоит летнее домашнее задание. После лекции они разбились на команды, в которых должны придумать сценарии новых социальных роликов на тему профилактики экстремизма. А затем вместе с нашей съёмочной командой ребята снимут по ним видеоматериалы.

Готовые работы мы обязательно покажем в эфире телеканала «Арктик-ТВ».

 

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