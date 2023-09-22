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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.09.23 19:30

Проект «Норвежская выставка» продолжает свою работу в Мурманске до 24 сентября

На «Норвежской выставке» от федеральной компании «Орсо Групп» особое внимание уделяют утеплённым коллекциям бренда «Бьерн Ларсен». По словам специалистов, в таких моделях холод будет нипочём.

Здесь представлены немецкие пуховики, канадские «Аляски», финские дубленки, кожаные куртки, парки и шубы со скидкой до 70%. А чтобы покупка стала ещё выгодней, можно вступить в группу в соцсети «ВКонтакте» «Орсо групп», оставить отзыв и получить дополнительную скидку в 1000 рублей.

Арина Кимонко, менеджер «Норвежской выставки»: «Представляю вашему вниманию норвежскую «Аляску» качества от компании «Бьерн Ларсон». Она предназначена для экстремальной низкой температуры до -50, -40 градусов. «Аляска» идёт средней длины – чуть ниже колена, но при этом всё прикрывает. Снаружи материал мембрана, он не промокает и его не продувает ветер. Также у неё внутри есть климат-контроль. За счёт этого на улице не холодно, а в помещении не жарко».

Тысячи довольных мурманчан, взаимное доверие и забота - залог успеха компании «Орсо групп».

Своими впечатлениями поделились покупатели:

Валентин Мохов, покупатель: «Да, замечательный магазин. Мы уже не в первый раз здесь, уже приобретали здесь куртки»

- Как качество курток?

- Качество очень хорошее.

Приобрести качественную одежду можно до 24 сентября включительно в Мурманске, выставка работает на первом этаже торгового центра «Русь» по адресу: ул. Книповича, 5 (с 10 до 20 часов, ориентир - воздушные шары).

На правах рекламы.

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