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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.12.23 19:30

Проект «Норвежская выставка» скандинавских брендов верхней одежды от федеральной компании «Орсо групп» произвёл настоящий фурор в Мурманске, Апатитах и Мурмашах

До 3 декабря включительно у северян ещё есть возможность её посетить.

Норвежская одежда всегда нравилась россиянам благодаря своему качеству и дизайну. Однако, из-за прекращения поставок её ассортимент стремительно сужается, а спрос растёт. Сейчас есть уникальная возможность приобрести скандинавские бренды, такие как «Bjorn Larsen», на «Норвежской выставке», которая проходит сразу в трёх городах Заполярья: Мурманске, Апатитах и Мурмашах.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Летом этого года Норвегию признали недружественной страной. После этого и норвежские компании покинули российский рынок. Но они столкнулись с проблемой. Вывезти товар – не выгодно. Товарооборот с Россией закрыл сам же Евросоюз. Вывезти они не могут, хранить дальше на складах дорого, поэтому было принято решение всё распродать со скидками до 70 процентов».

Коллекцию бренда «Bjorn Larsen» в России сейчас представляет единственная компания «ORSO Group». Товара становится всё меньше и меньше, модели норвежского бренда раскупают прямо на глазах.

Валентин Мохов, покупатель: «Да, замечательный магазин. Мы уже не в первый раз здесь, уже приобретали здесь куртки».

- Как качество курток?

- Качество очень хорошее.

Елена Затекина, покупатель: «Купила пуховик. Бежала миом с автобуса, приехала, как говорится, из Мончегорска. Вот, забежала, посмотрела, мне очень понравилось – европейское качество, хороший бренд, цветовое решение нашла. Светленькое мне очень нравится, я очень довольна этой покупкой».

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба»

По 3 декабря включительно «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске по адресу: Кольский проспект, 134 (на первом этаже торгового центра «Форум», возле фуд-корта). В Апатитах по адресу: улица Бредова, 26а (в торговом центре слева от булочной). А также в Мурмашах, на улице Советской, дом 11.

 

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