Проект «Новый Мурманск» может стать резидентом ТОР

Совещание, посвящённое первой годовщине образования территории опережающего развития «Столица Арктики», провели в онлайн-формате.

ТОР была создана согласно постановлению правительства РФ в мае 2020. Сейчас статус резидентов имеют восемь компаний. Наибольший объём инвестиций приходится на Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений «НОВАТЭК-Мурманск». В ближайшее время к ним должен присоединиться проект «Новый Мурманск». Он предусматривает обновление застройки возле морского вокзала.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Это проект создания новой территории, которая преобразит город с точки зрения архитектуры, благоустройства и качества жизни в Мурманске. Это не только экономика, это и про качество жизни мурманчан».