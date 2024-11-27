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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.11.24 19:30

Проект областного бюджета на 2025-2027 годы поддержан региональным парламентом в первом чтении

Ко второму чтению законопроекта будут подготовлены поправки, связанные в основном с дополнительным распределением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Перед депутатами областной Думы стоит нелёгкая задача сделать бюджет более эффективным. Формируют главный финансовый документ в экономически сложных условиях, повлиявших на доходную базу.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «К сегодняшнему рассмотрению была проделана большая работа по рассмотрению бюджета на 2025 год. У нас были и нулевые чтения, и общественные слушания, поэтому, все вопросы были учтены. На всех комитетах были проведены рассмотрения бюджета по тем программам, которые расписаны у нас по комитетам. Все комитеты единогласно поддержали нас в том, чтобы бюджет рассмотреть в первом чтении».

Общий объём доходов на предстоящий год ожидается на уровне около 118 миллиардов рублей, объём расходов составит почти 140 миллиардов. Дефицит в сумме около 21 миллиарда полностью обеспечен источниками финансирования, отмечают специалисты.

Проект областного бюджета на 2025, 2026 и 2027 годы направлен на сохранение устойчивости и сбалансированности при безусловном исполнении социальных обязательств перед населением.

Станислав Гонтарь, председатель комитета областной Думы по социальной политике и делам семьи: «Мы рассмотрели программу социальной поддержки, которая была представлена Министерством труда и социального развития Мурманской области на следующий год. На плановый период заложено в бюджете на социальную поддержку 22 млрд рублей. Все социальные выплаты и программы, которые были предусмотрены в текущем году, они же будут и в следующем году без сокращений финансироваться».

Повышения эффективности планируется достичь главным образом за счёт уменьшения числа юридических лиц, что означает сокращение расходов на содержание административно-управленческого персонала. Будут укрупнены сады и школы, а в некоторых муниципалитетах создадут единые образовательные комплексы. Произойдёт объединение библиотек в единую систему, тоже и со спортивными учреждениями. В регионе укрупнят медицинские организации и централизуют лечебно-диагностические службы.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области - министр здравоохранения Мурманской области: «У нас три основных блока. Общая цифра около 20 миллиардов 200 миллионов рублей. Первый блок касается, непосредственно оказания медицинской помощи. Это и наше госзадание, это и лекарственное обеспечение, это расходы на оказание паллиативной помощи, на работу службы крови, на высокотехнологическую помощь. К слову сказать, мы сохраняем в следующем году тот же высокий объём и долю ВМП, который оказывается за счёт областного бюджета. Даже несколько выше, чем в этом году на несколько случаев».

Комплексную программу повышения эффективности бюджетных средств презентовали на недавнем заседании регионального правительства. Что же касается депутатов областной Думы, то они рассмотрят законопроект «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» во втором чтении, которое запланировано на 11 декабря.

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