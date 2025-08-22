Проект обновления спортивного зала детского сада №15 в Мурманске за лето успели полностью воплотить в жизнь

Губернаторский проект по созданию современных и комфортных пространств для обучения и развития детей «Арктическая школа», несмотря на название, охватывает и дошкольные учреждения.

Проект обновления спортивного зала детского сада №15 за лето успели полностью воплотить в жизнь. Современное физкультурное пространство имеет баскетбольные кольца, много мячей, обручи, скакалки и головоломки.

Помимо стандартных для спортзалов тренажёров есть и необычные с приставкой нейро. Например, доска для балансирования, изготовленная из шпона сибирской берёзы. Такое приспособление развивает координацию движений, равновесие и мышечный тонус.

Надежда Дорофеева, заведующая МБДОУ №15: «Закуплено интерактивное оборудование. Например, интерактивный скалодром. На нём дети помимо того, что будут развивать свою ловкость, координацию, баланс и какие-то ещё двигательные навыки, будут ещё и знакомится с географией, развивать свой кругозор. Еще один интересный тренажёр предназначен для профилактики плоскостопия. Эти дорожки для босой ходьбы укрепляют позвоночник и способствуют формированию правильной осанки».

Иван Лебедев, временно исполняющий полномочия главы города Мурманска: «Я думаю, когда придут детки, они будут очень сильно удивлены и рады тому, что те идеи, которые придумали родители и коллектив детского сада, реализованы и мы можем видеть такое прекрасное пространство. Благодаря Андрею Владимировичу, губернатору Мурманской области, благодаря программе «Арктическая школа» у нас появляются такие пространства. У нас в этом году их появится 16, они все разносторонние. Уверен, что это хороший толчок для развития наших учреждений».

Благодаря проекту для более чем 3,5 тысячи ребят в детских садах областного центра преобразованы спортивные и музыкальные залы, игровые и развивающие пространства.