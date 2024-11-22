Проект «От родника до океана. Маяки» выиграл в народном голосовании Международной премии социальных проектов #МЫВМЕСТЕ-2024

Добровольцы представляют свою идею в номинации «Территория для жизни».

Теперь жюри премии определит достойных призёров и победителей, представляющих социальных лидеров изменений, направленных на развитие социальной ответственности и поддержку гражданских инициатив.

Напомним, проект «От родника до океана. Маяки» охватывает сразу несколько направлений: уборку на побережьях, благоустройство родников и реставрация старых маяков. Волонтёры уже восстановили маяки в Кашкаранцах и Териберке.

Всего в этом году на конкурс было подано свыше 45000 заявок. Это рекордный показатель за всё время.

Каждый финалист получит возможность пройти годовую образовательную программу и войти в сообщество лучших проектов премии всех сезонов, а также поддержку на федеральном уровне.

Премию лучшим лично вручает Президент России Владимир Путин.