Проект «Открытая студия» радио «Рекорд» набирает обороты

В гости к мурманчанам приехал знаменитый петербургский ди-джей ЯМ НОР. Вместе с dj deep touch они прямо из коктейль-холла «Негрони Клаб» провели вечерний радио эфир и разыграли кучу подарков.

Морозный вечер пятницы – не повод оставаться дома. А для тех, кому уже наскучили обычные вечеринки и посиделки в барах, радио «Рекорд» организовали новую увлекательную программу.

- Мы разыгрываем интересные подарки и сертификаты от наших партнёров салона тайского массажа «ТайРай» и салона нижнего белья «Милена», - рассказывает Екатерина Долматова, менеджер проекта «Открытая студия». - К нам приехал ди джей их Санкт-Петербурга ЯМ НОР, который вещает в прямом эфире, его можно услышать на нашей волне.

Самое интересное на таких мероприятиях то, что посетители могут лично посмотреть, как работает радио-станция «Рекорд», пообщаться с ведущим эфира, передать привет через студийный микрофон. Никто из гостей вечеринки не ушёл без подарка. Например, для того чтобы получить презент от коктейль-холла «Негрони Клаб», достаточно было просто вовремя войти в дверь.

А какая грандиозная пятничная вечеринка без хорошей зажигательной музыки? ЯМ НОР экспериментировал в различных жанрах, а как результат - огромная дискография, которая включает релизы на лучших мировых лейблах. В Мурманске он уже не в первый раз и признается, что столица Заполярья ему полюбилась: «Я был во многихгородах России, но Мурманск это тот город, с которого я начинал свою гастрольную деятельность и в который постоянно приезжаю, - говорит Dj YAM NOR. - Очень приятно играть вместе с ребятами с радио «Рекорд» - это наша питерская радиостанция, которая очень много дала и мне в развитии моей карьеры. Поэтому всегда рады работать с радио «Рекорд».

Отдохнуть пятничным вечером приехали и партнёры мероприятия. В конкурсах они не участвовали, но музыкой насладились и с людьми пообщались.

- Мы решили принять участие в этом мероприятии, посодействовать проекту «Открытая студия», - говорит Юлия Чуйкова, директор салона «ТайРай». - Мероприятие очень интересное, хорошая музыка, весело, люди подтягиваются. Очень интересно.

Сотрудники радио «Рекорд» часто встречаются со слушателями лично. В следующую пятницу, 1 декабря, в клубе «Пин-Ап» состоится вечеринка «Ретро денс» в стиле 90-ых. За диджейский пульт по традиции встанут радиоведущие, а чтобы познакомиться и подбодрить публику на протяжении всей текущей недели радиостанция на волне 102FM разыгрывает ценные призы и подарки. На вечеринку приглашены все желающие!