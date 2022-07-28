Проект по строительству ветропарка «Кольская ВЭС» в высокой стадии готовности

«Важно, что даже несмотря на санкции, проект успешно реализуется. 200 мегаватт чистой энергии позволит сократить антропогенную нагрузку на окружающую среду. Со своей стороны мы оказываем всю необходимую поддержку, в том числе предоставляем налоговые преференции. Кроме того, ветропарк стал точкой притяжение туристов», – отметил Андрей Чибис.

Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу по вопросу реализации инвестиционного проекта с генеральным директором ПАО «Энел Россия» Жанной Седовой.

Проект строительства направлен на решение нескольких задач, а именно устранение энергетических барьеров социально-экономического развития региона и повышение энергоэффективности экономики. Также ожидается положительный эффект для формирования благоприятного инвестиционного климата.

«Важно, что даже несмотря на санкции, проект успешно реализуется. 200 мегаватт чистой энергии позволит сократить антропогенную нагрузку на окружающую среду. Со своей стороны мы оказываем всю необходимую поддержку, в том числе предоставляем налоговые преференции. Кроме того, ветропарк стал точкой притяжение туристов», – отметил Андрей Чибис.

Жанна Седова поблагодарила главу региона и областное правительство за оказанную поддержку.