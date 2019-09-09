Проект «PrimeTime Kids» - зажигает молодые звёзды

В эти выходные в Мурманске стартовал первый сезон детского танцевального шоу проект «PrimeTime Kids». Это новое для нашего города мероприятие, которое призвано научить юное поколение красиво двигаться под музыку и раскрыть их талант.

«PrimeTimeKids» - популярный шоу-проект, который зародился в Новосибирске, а позже был организован и в других городах России. В Мурманске это шоу впервые. В нём принимают участие дети от 3 до 13 лет. Они изучают различные направления танцев, переходя из сезона в сезон.

«После каждого сезона мы показываем результат, чего добились дети, - рассказывает Ксения Яшенькина, организатор детского танцевального шоу проекта «PrimeTime Kids» в Мурманске. - После первых двух месяцев мы снимаем звёздный клип, как настоящие звёзды «MTV». Через следующие два месяца у нас будет огромный отчётный концерт, который пройдёт в конце декабря».

Обучать детей будут профессиональные хореографы. Для них состоялся отдельный кастинг, по итогам которого были выбраны лучшие. Теперь они познакомят с миром танцев учеников проекта «PrimeTimeKids».

Первое занятие собрало полный зал. Восторг детей – лучшее подтверждение того, что мурманский сезон стартовал успешно.

«Мне понравилась подача. Он научил нас многим композициям, так скажем, - делится своими впечатлениями Дарья Гнелица, участница проекта «PrimeTimeKids». - Мне понравилось».

Ева Ивакина, участница проекта «PrimeTimeKids», высказала своё мнение: «Мероприятие было весёлое. А наш тренер Сергей весёлый и нам помогает».

«Я занимаюсь танцами с четырёх лет, - рассказывает Екатерина Михейкина, участница проекта «PrimeTimeKids». - Как-то мне мама прислала сообщение, я сказала, наверное, это крутой проект. Можно поучаствовать».

До 14 сентября у желающих ещё есть шанс попасть в проект «PrimeTimeKids». Для этого нужно оставить заявку на сайте шоу-проекта.

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