Проект промышленного туризма на Кольской ВЭС стал призёром Всероссийской премии «Маршрут года – 2025»

Всероссийская туристская премия «Маршрут года» учреждена в 2014 году и является ключевой отраслевой наградой, отмечающей достижения в создании и развитии туристических маршрутов.

Всего в конкурсе в этом году приняли участие почти пол тысячи проектов из 54 регионов России и Республики Беларусь.

Высокая оценка проекта Кольского ветропарка подчеркивает его значимость и привлекательность для развития специализированного туризма в Мурманской области.