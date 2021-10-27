Проект регионального бюджета на 2022-й и последующие годы глава региона обсудил с представителями фракций областной Думы

На ближайшем заседании областной Думы парламентариям придётся верстать главный финансовый документ Заполярья.

Такие встречи губернатора и депутатов перед рассмотрением важного для региона законопроекта – об областном бюджете на 2022 и последующий годы - регулярны. И прежде всего, участникам встреч при формировании финансового документа придётся учесть мнение жителей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Этот бюджет сформирован на основании тех инициатив, которые мы получили по результатам голосования 23 тысяч человек, когда мы запросили предложения в актуализированный план «На Севере – жить!». Приоритеты, отражённые в проекте бюджета, полностью соответствуют тому, за что проголосовали сами жители Мурманской области».

Как пояснил губернатор, новые инвестпроекты, реализуемые в регионе, позволили увеличить расходную часть бюджета на 19 миллиардов рублей по отношению к текущему году. Задача правительства – рационально и эффективно использовать эти ресурсы.

Затронул глава региона и тему роста цен на топочный мазут. Проблему покрытия выпадающих расходов теплоэнергетики пока решает своими силами. Но если деньги на эти цели будут получены из федерального бюджета, область сможет направить высвободившиеся ресурсы на иные направления. Парламентарии вносили и свои предложения для включения их в проект бюджета.

Артур Попов, руководитель фракции КПРФ в Мурманской областной Думе: «Было предложение об увеличении стоимости патента для иностранных работников. Такое поручение губернатор тут же сделал».

А это 150 миллионов дополнительных средств для бюджета. Которые можно использовать, например на строительство тех же детских площадок или помощи сельхозпроизводителям.

Андрей Иванов, руководитель фракции Партии пенсионеров в Мурманской областной Думе: «На заседании Думы будем работать с этим бюджетом».