Проект реконструкции дворовой территории есть, но за него надо проголосовать

Двор дома № 29а на улице Туристов в Мурманске давно нуждается в облагораживании. Теперь он попал программу благоустройства зон отдыха в микрорайонах города. Однако, чтобы утвердить проект, жителям предстоит проголосовать.

Мурманская молодёжь выступила с инициативой по созданию небольших площадок отдыха в микрорайонах. Активные молодые люди уверены, что нужно приводить в порядок не только центральные, но и маленькие дворовые скверы. А как будут выглядеть эти зоны, решат сами мурманчане. Одна из таких площадок находится на улице Туристов.

«В настоящее время здесь разработан генеральный план. Здесь планируется хорошая зона отдыха и для детей, и для взрослых. Освещённые будут скамеечки, для детей будет интересная, продуманная и комфортная детская площадка, - рассказывает о проекте Татьяна Елпанова, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Всё будет, как говорится, для жителей этого района».

Сейчас на бывшей детской площадке растёт высокая трава и заросли борщевика. Качели и горка поржавели, а на лавочках, судя по обилию пивных бутылок, отдыхают далеко не дети. Жители уверены, что пространство для отдыха подрастающего поколения здесь просто необходимо.

Единственно, что для начала работ по благоустройству территории нужна активность жителей соседних домов. Им нужно прийти на счётный участок в единый день голосования и сделать выбор в пользу одного из 26 объектов, среди которых 24 зоны отдыха. «Стоит ещё раз напомнить мурманчанам: когда вы увидите на своих избирательных участках такую информацию, то стоит проголосовать в городе за отдельные, тихие уголки, которые вы хотели бы видеть благоустроенными, интересными и также часто посещаемые, как общегородские, - говорит Антонина Климова, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Нужно прийти 8 сентября и выбрать понравившийся участок, а желательно тот, который ближе к собственному жилью. Проголосовать, тогда эта работа будет запущена и будет выполнена».

Пункты для голосования за объекты благоустройства 8 сентября откроются рядом с избирательными участками. Всего их будет 74.