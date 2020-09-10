Проект реновации Больничного городка в Мурманске обретает реальные черты

Региональное правительство заключило с Агентством по развитию территорий из Омска контракт на разработку плана обновления данного микрорайона.

Больничный городок - это 98 домов, подлежащих расселению, из них 76 зданий признаны аварийными.

Специалистам подрядной организации и регионального Минграда предстоит решить сложную задачу: распланировать размещение на территории многоквартирных домов общей жилой площадью порядка 200 тысяч квадратных метров, парковок, а также различных объектов социальной инфраструктуры. В региональном правительстве ставят амбициозную цель – вдохнуть новую жизнь в этот микрорайон, чтобы у мурманчан и гостей столицы Кольского Заполярья он больше не ассоциировался с чем-то негативным.