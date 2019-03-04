Проект «Родной двор - родной город» продолжает радовать мурманчан

Проект «Родной двор - родной город» привлекает многих мурманчан, особенно юного возраста. Например, в прошлом году состоялось 30 праздников спорта на обновленных спортивных площадках, в которых приняли участие около 5 тысяч жителей заполярной столицы.

Вчера же в районе десятого дома на улице Маклакова прошёл очередной спортивный праздник. Несмотря на морозную погоду, горожане с хорошим настроением вышли активно провести время на свежем воздухе. Все пришедшие смогли поучаствовать в весёлых стартах и эстафетах, увидели показательные выступления спортсменов.

Такие дворовые спортивные соревнования проводят на обновленных спортплощадках Мурманска каждое воскресенье. В них могут принять участие все желающие вне зависимости от возраста и уровня подготовки.

«Этому проекту уже больше трёх лет. Он реализуется по инициативе спорткомитета администрации города Мурманска, - отмечает Сергей Негода, директор городского спортивного центра «Авангард». – Его секрет - в боевом настрое, когда горожане в субботу и воскресенье могут прийти на площадки, которые обслуживает «Авангард», и принять участие в спортивном празднике. Приходят дети и взрослые».