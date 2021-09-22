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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.09.21 19:30

Проект «Саунд Волк» - социальная городская хореография

В обычной прогулке по городу находить новые грани научил участников проекта «Саунд Волк» современный художник из Мурманска. Экспериментальная экскурсия по знакомым местам для полярнинцев стала настоящим перфомансом.

Смотреть и видеть – вещи разные, утверждают художники. Благодаря современным инструментам окружающий мир можно ещё и услышать, попробовать, потрогать, прочувствовать несколько иначе, чем обычно. Именно этому посвящён проект Павла Плеханова «Саунд Волк» - прогулка по городу под специальное аудиосопровождение.

Павел Плеханов, современный художник, г. Мурманск: «Как было упомянуто, прогулка – это социальная хореография. Это когда я слушаю музыку в наушниках, а люди будто танцуют, перемещаясь из кофейни, например, до троллейбуса».

Танцы, о которых говорит Павел, это игры ветра с опавшими осенними листами в парке, размашистые движения рук прохожих, полёт птиц или перемещение машин. И прежде, чем отправиться на такую прогулку из городского историко-краеведческого музея по городу Полярному, автор проекта предложил дыхательные упражнения, чтобы ввести участников в определённое, почти трансовое, состояние. После этого достаточно включить аудиофайл…

Впервые проект был представлен на фестивале «Птица-Баренц». Если идея и текст «прогулки» принадлежит самому художнику, то озвучивание, то есть голос гида, музыкальное сопровождение – это совместная работа ещё двух творческих людей - Нины Пантелевой и Антона Смирнова. Звуковой файл обычно становится доступным всем участникам эксперимента, прогулку можно совершать повторно одному или целой компанией, где угодно. Павел продумывает возможность размещения проекта на площадках современных музеев с подробной инструкцией.

Павел Плеханов, современный художник, г. Мурманск: «Будет информация и файл, человек сможет прочитать, а потом пройти эту «прогулку». Потому что её можно пройти где угодно: и в Мурманске, и в Москве, и в Нью-Йорке. Самое главное, это пара наушников, подключение к интернету и телефон».

Кира Семисынова, участник «Sound Walk», г. Полярный: «Когда я гуляю, то обычно не обращаю внимания на мелкие вещи, а тут я вглядывалась в фасады зданий, мы проходили мимо гаражей, двери некоторых из них были сложены из лоскутков, как цвета на деревьях сочетаются между собой. Природа так делает. Очень занимательно».

Такие упражнения позволяют сфокусироваться на городских деталях. И даже внимание прохожих становиться частью твоего миропознания.

Простота эксперимента подкупает. Ведь самое главное, – это наличие заряженного смартфона и гарнитуры. А дальше дело за собственной безграничной фантазией.

 

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