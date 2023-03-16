Проект строительства нового терминала в аэропорту Мурманска получил положительное заключение главной государственной экспертизы

Следующий этап - заключение договора на работы.

Новый терминал внутренних воздушных линий повысит пропускную способность аэропорта на 400 пассажиров в час, позволяя поднять качество обслуживания и скорость обработки багажа, отмечает руководство воздушной гавани.

Комплекс будет построен с правой стороны от ныне существующего здания аэровокзала и оснащён телетрапами для посадки и высадки пассажиров.

Параллельно со строительством терминала проводятся работы по реконструкции аэропортового комплекса, включая расширение перрона, строительство новых объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.