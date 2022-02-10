Проект театрализованной экскурсии «Саамская летопись» областного краеведческого музея поддержан грантом проектного офиса развития Арктики

Площадкой для экскурсии-спектакля станет территориальное отделе истории, культуры и быта Кольских саамов в Ловозере. Проект рассчитан на тесное сотрудничество со школьными образовательными учреждениями Мурманской области и турфирмами по всей России.

Его цель – изучение и сохранение знаний о жизни на Кольском полуострове через новый формат. В рамках конкурса музей получил поддержку в размере 100 тысяч рублей. На эти средства закупят аутентичные саамские костюмы, которые позволят сотрудникам музея создать не просто экскурсию, но настоящее представление, погружающее зрителя в далекое прошлое и рассказывающее о жизни, быте, мифологии и культуре коренного народа Заполярья.

Премьера запланирована на май 2022 года.