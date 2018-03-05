Проект «Театры - детям» поддержал творческий коллектив региона

В Мурманской областном театре кукол состоялась пресс-конференция, посвящённая реализации партийного проекта «Театры – детям», основная цель которого привить подрастающему поколению любовь к искусству и понимание жизненных ценностей.

В июле 2017 года был дан старт проекту «Театры-детям», его инициатором выступил знаменитый российский театральный деятель Сергей Безруков. Напомним, что идея начать работать в этом направлении зародилась на форуме «Культура – национальный приоритет», который проходил в Омске в конце апреля прошлого года. Тогда знаменитый актёр театра и кино поднял вопрос о проблемах, с которыми сталкиваются региональные театры, целевая аудитория которых дети, а так же заявил об острой необходимости государственной поддержки этих учреждений культуры.

Проект объединил 198 детских и кукольных театров России, Мурманский областной театр кукол - не исключение.

- Детские театры, а тем более театры кукол, раньше вниманием были, так сказать, не избалованы, - отмечает Евгений Суханов, директор Мурманского областного тетра кукол. - Проект «Театры - детям», в котором учувствует наш театр, получая дополнительное федеральное финансирование, как и многие театры кукол в регионах, заметьте, в регионах. Для нас это очень и очень важный проект.

В прошлом году Мурманский областной театр кукол получил в качестве финансовой поддержки 650 тысяч рублей. На выделенные средства удалось разнообразить новогодний репертуар двумя новыми постановками: «Умка» и «Как родился Дед Мороз». Кроме того, в рамках проекта для детей Мурманской области провели экскурсию по театральному закулисью. Опыт заполярных драматургов высоко оценили на федеральном уровне и поставили его в пример другим регионам. Осуществить это стало возможным благодаря только дополнительному финансированию. Всё же 650 тысяч для театра - сумма весомая, однако, недостаточная. С начала 2018 года проект «Театры – детям» примкнул к партийному проекту «Культура малой родины». Благодаря этому слиянию театры могут рассчитывать на увеличение объёма финансовой поддержки.

Политики согласны с театральными деятелями в том, что культурное воспитание подрастающих россиян во многом повлияет не только не их дальнейшую судьбу, но и на будущее страны.