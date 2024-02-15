Проект «Твой ход» ждёт северян готовых воплотить свои идеи в реальность

Выиграть миллион на мечту!? Это не лотерея и не пустые обещания, а возможность создать своё дело уже, будучи студентом. Всероссийский проект «Твой ход» вновь запускает свою работу. И у мурманской молодёжи есть шанс, воплотить свою идею реальностью.

Год назад студентка Мурманского арктического университета Людмила Голуб, которая учится на педагога начальных классов и тьютера, решила принять участие в проекте «Твой ход» с благородной миссией – получить миллион рублей на развитие творческого объединения детей с особенностями здоровья.

Людмила Голуб, победительница проекта «Твой ход – 2023»: «Стали победителями, хотя для нас это была большая неожиданность. Потому что в проектах такого масштаба мы ранее не принимали участие. Актёры – это дети особенные. Для них мы адаптируем сценарии, проводим репетиции. Выходим на конкурсы и фестивали, принимаем в них участие. А наша роль, как студентов, мы их сопровождаем в этом процессе».

Сейчас театр активно развивается на базе университета. Занятия с детьми помогают проводить и другие студенты, и преподаватели.

Теперь же Людмила пришла на новый сезон всероссийского проекта, в этот раз в качестве участника клуба победителей «ВосХод». Вместе с амбассадорами ей предстоит поделиться опытом и рассказать о возможностях, которые даёт победа.

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике МАУ: «Нам важно вовлекать студентов первого-второго курсов в эту повестку».

В этом году появился новый трек «Первопроходец», как раз, чтобы глубоко погрузить первокурсников в повестку государственной молодёжной политики. Все участники события не просто внимательно слушают, а сами присоединяются к опросам и исследованиям прямо во время встречи, предлагают решения по изменению среды вуза и делятся идеями по его улучшению.

Студенты всех курсов вновь могут реализовать проект в команде и получить шанс выиграть на это 1 миллион рублей.