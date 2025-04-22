Проект ускоренного обучения по специальности «Сестринское дело» уже два года действует в нашем регионе

Во время пандемии многие северяне отправились на помощь своим согражданам. Кто-то занимался доставкой продуктов пожилым людям, чтобы они лишний раз не выходили на улицу, а кто-то отправился в «красную зону» к больным.

Некоторые волонтёры, помогающие врачам, и после вспышки заболевания остались в медицине и продолжают развиваться в этой сфере.

Казалось бы, пандемия ковида давно прошла, но её отголоски до сих пор привлекают неравнодушных северян в медицину. Вот и Светлана Веретинская решила сменить сферу своей деятельности. Девушка работала в торговле, но в 2020-ом всё изменилось: массовые заболевания, самоизоляция и неизвестность, когда всё закончится, сподвигли женщину помогать северянам в «красной зоне».

Светлана Веретинская, санитарка пульмонологического отделения МОКБ им. П.А. Баяндина: «Было непростое время. Я решила, что моя помощь в этом тоже пригодится и пошла в санитарки. Это осознанное решение. Хотела быть как-то полезной».

Пандемия закончилась, а любовь к медицине нет. Даже после того, как ограничения сняли, Светлана осталась работать санитаркой, а позже ей предложили ускоренное обучение сестринскому делу.

Татьяна Мельникова, медицинская сестра пульмонологического отделения МОКБ им. П.А. Баяндина: «Проект ускоренного обучения по специальности «Сестринское дело» уже два года у нас в регионе действует. На этот проект у нас привлекаются для обучения те люди, которые отработали на должности младшего медицинского персонала не менее двух лет».

По этой программе в Мурманской областной больнице завершают обучение 23 человека. Образовательный процесс занимает год и 10 месяцев и проходит на базе медицинских учреждений, в которых студенты и работают младшим медперсоналом. За каждым закрепляют наставника.

Наталья Кель, старшая медицинская сестра пульмонологического отделения МОКБ им. П.А. Баяндина: «Есть люди, которые выбирают медицину. И настолько она в их сердцах поселяется, что они хотят идти учиться дальше, чтобы, наверное, приносить людям более квалифицированную помощь. На самом деле, такие работники, я считаю, наиболее искренние».

Серди задач медицинских сестёр - взаимодействие с пациентами и правильное выполнение назначенного врачами курса лечения.