День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.08.20 19:30
Проект «Вернадский», созданный МГУ имени Ломоносова, реализуют в Мурманской области
Соглашение между нашим регионом и ведущим вузом страны о создании научно-образовательного консорциума подписали Андрей Чибис и ректор МГУ Виктор Садовничий.
Главная задача проекта – сотрудничество с регионами, чтобы укреплялись научные школы, росло качество образования.
Ректор Виктор Садовничий отметил масштабную предварительную подготовку Мурманской области. Своё участие уже подтвердили 20 заполярных профессиональных образовательных организаций, обозначен перечень возможных направлений совместной работы – это целевая подготовка кадров, поддержка молодых учёных, организация стажировок и популяризация науки.
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Последние комментарии
Денис
20.08.20 12:17
Прохожу службу в этом подразделении с июня 1998 года. Могу сказать, что работой очень доволен, хороший сплоченный коллектив, всегда подлежат в трудную минуту. Те, кто хочет служить в этом подразделени
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Максим
19.08.20 01:28
Большего бреда давно не читал, оптовая цена у нас что, выше розничной?!!))) *** Максим, обратите внимание на то, что цена бензина на АЗС дана за литр, а оптовые цены указаны за тонну. Редакция.
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Светлана
17.08.20 16:15
Совсем запутались в России с пандемией. Только ниже ТАСС пишет о том, что учителей заставят проводить уроки в медмасках, а наши чиновники из Минобра говорят, что занятия они будут проводить с детишка
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