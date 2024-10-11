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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.10.24 19:30

Проект «ВМесте» успешно реализуется в ЗАТО Александровск

Нейропсихологи и специалисты по работе с ситуативными расстройствами приходят на помощь женщинам флотских городов, чтобы снизить их тревожность за близких. Проект, разработанный северянкой в рамках образовательного форума в Москве, стартовал в Полярном.

Рисовать и не думать о том, что ты наносишь на холст. Наощупь выбирать толщину маркера и цвета карандашей – главное в этом творческом процессе сконцентрироваться на проблеме, которая кажется неразрешимой. Одна из практик арт-терапии – нейрографика, которая создана для того, чтобы временно отключить механизм, отвечающий за беспокойство и тревожность, перенастроить мысли в позитивное русло.

Анастасия Морозова, участница арт-терапии, г. Полярный: «Мне нравится рисование, люблю рисовать, вдохновилась этой техникой и практикую».

Наталья Сычева, нейропсихолог, г. Снежногорск: «Таким образом, в процессе рисования, человек вводит себя в медитативное состояние и может решить какую-то сложившуюся сложную ситуацию».

Психологи работают с девушками и в других формах, например, регулярно проходят онлайн-завтраки, где можно скорректировать отношение к тому или иному вопросу, выйти из стрессовой ситуации. Впрочем, даже это лишь часть проекта «ВМесте», реализуемого в ЗАТО Александровск. Создание творческого пространства стало своеобразной выпускной работой Анастасии Мелехиной, которая принимала участие в Мастерской управления форума «Женщина-лидер. Флотские города», где вместе с командой разработала концепцию дамских встреч с полезным подтекстом.

Анастасия Мелехина, организатор проекта «Вместе», г. Полярный: «Этот проект для всех жительниц: и жён участников СВО, и жён военнослужащих, гражданское население женской половины. Они получат некие основы, которые им помогут справляться с личностной тревожностью, и не только на наших встречах, но и лично».

Внимательны кураторы проекта «ВМесте» и к запросам женщин. В планах на будущее - разработать алгоритмы действий в случае различных чрезвычайных ситуаций, а также освоить основные практики первой доврачебной помощи.

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Спасибо! Очень интересно!
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Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
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