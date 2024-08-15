Проект закона об обязательной сдаче биометрии при въезде в Россию внесли в Госдуму

«Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 календарных дней, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию при пересечении государственной границы Российской Федерации», - так прописано в проекте закона, который поступил в Госдуму.