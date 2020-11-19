Проекту «Новый Мурманск» быть!

Амбициозный проект «Новый Мурманск», суть которого заключается в реновации портовой территории, начнут воплощаться в жизнь уже в следующем году. Об этом сообщил Андрей Чибис по итогам онлайн-сессии модуля «Оживление городских пространств».

Губернатор поделился с российскими и зарубежными экспертам идеей создания нового места притяжения на Крайнем Севере. По мнению главы региона, обновление промышленной площадки Мурманского судоремонтного завода Морского флота позволит раскрыть туристический потенциал Заполярья. Так, в ближайшие несколько лет на месте судоремонтного предприятия планируется создать морскую набережную, где будет располагаться арктический музей, отели и гастрономический кластер с уникальным северным меню. Также будут благоустроены прилегающие территории морского, железнодорожного и автобусного вокзалов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это уже не просто наша идея. В реализацию проекта вовлечены компания «РЖД», Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, с которым подписано соглашение, ключевые архитекторы, преображавшие Москву, – КБ Стрелка. Высокий интерес проявляют потенциальные инвесторы, которые готовы в это вложиться».