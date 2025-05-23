Проекты мурманской молодёжи получают поддержку на реализацию социально полезных проектов

В этом году к этапу очной защиты дошло 24 проекта.

Конкурс грантов для молодёжи – это возможность реализовать бизнес-идею, получить советы от опытных наставников и проявить себя. Важно учитывать, что программа направлена на поддержку именно социально значимых проектов. Её участники – это физические лица в возрасте от 18 до 35 лет, а также компании, работающие в сфере молодёжной политики региона.

Мария Чернышева, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области: «На самом деле проекты всегда разные».

На реализацию социально значимых проектов физические лица могут получить до четырёхсот тысяч рублей, юридические – до миллиона.

Юлия Трифонова, участница конкурса грантов для молодёжи: «Мы понимаем, что сейчас есть очень большой запрос№.

Такой проект, уверены создатели, не только поможет молодым семьям с детьми, но и, возможно, сдвинет парадигму и научит молодёжь лучше заботиться о чувствах и психологическом здоровье друг друга.

Проекты-победители должны быть реализованы до 10 декабря, однако и после их развитие не остановится.

Мария Чернышева, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области: «Есть проекты, которые продолжают жить … Они особенно душевны, особенно трепетны».

В прошлом году региональному комитету молодёжной политики удалось помочь в реализации 18 проектов. В этом году поступила 91 заявка на участие, эксперты отобрали 24 лучшие работы, некоторые из которых, а возможно, и все получат организационную поддержку и финансирование.