Проезд к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг» будет временно запрещён
Это связано с проведением митинга, посвящённого 81-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.
Согласно постановлению администрации Мурманска, с полуночи до 14 часов 23 октября, временно ограничат остановку и стоянку, прекратят движение всех видов транспорта к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».
Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
