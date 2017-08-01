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День за днём с «Арктик-ТВ»01.08.17 19:30

Профессии на любой вкус, или Абитуриенты претендуют на бюджетные места

Приёмная кампания в вузы и сузы Мурманской области продолжается. Заявления в МГТУ и МАГУ, два ключевых университета Заполярья, принимать уже закончили. Теперь студентам предстоит побороться за места в этих учебных заведениях, чтобы учиться на бюджетных местах.

В ключевых вузах Мурманской области завершился первый этап приёмной кампании 2017 года. Большинство выпускников 11-х классов с техническим складом ума по-прежнему стремятся попасть в МГТУ. Средний конкурс здесь составляет 4 человека на место. Наиболее востребованными оказались специальности, связанные с информационными технологиями, нефтегазовым делом, электроэнергетикой и электротехникой, теплоэнергетикой и теплотехникой, радиоэлектронными системами и комплексами.

Несмотря на то, что весной этого года технический университет вывели из системы Росрыболовства и переподчинили Минобру, спрос на профессии морской направленности по-прежнему высок. Конкурс здесь примерно 3 человека на место.

- Абитуриенты выбирают специальности судовождение, эксплуатация энергетических судовых установок, эксплуатация судового оборудования и средств автоматики, - рассказывает Артём Романенко, ответственный секретарь приёмной комиссии МГТУ, - техническая эксплуатация транспортного радиооборудования.

Морские специальности доступны и в Мурманском морском рыбопромышленном колледже имени Месяцева при МГТУ. В нём обучение ведётся по программам среднего профессионального образования, а заявления от абитуриентов ждут до 15 августа. У выпускников школ с лучшими показателями есть шанс учиться бесплатно.

- У нас в этом году общее количество бюджетных мест больше тысячи – 1079 мест, - говорит Артём Романенко, ответственный секретарь приёмной комиссии МГТУ. - Из них 540 мест – на среднепрофессиональное образование, а 539 - высшее образование. Для сравнения, например, все специальности инженерно-технического профиля, а это половина бюджетных мест, касаются морехозяйственного рыбопромышленного профиля. Подготовка кадров у нас идёт в основном для этих отраслей экономики.

А вот в Мурманский арктический государственный университет и его филиалы в этом году готовы принять 519 бюджетников. В приёмной комиссии университета к концу первого этапа кампании оказалось 2830 заявлений. Однако претендуют на бюджет не все. Желание учиться бесплатно выразили 706 абитуриентов. Высокий конкурс в МАГУ на специальности связанные с информационными технологиями, а также на кафедры лингвистики и журналистики. Арктический университет сегодня считается опорным вузом области, поэтому в нём наравне с гуманитарными начали появляться и технические специальности.

- У нас очень большой конкурс в этом году на технические специальности, приём на которые осуществляет наш апатитский филиал, - рассказывает Виктория Пиксендеева, начальник отдела профориентационной работы МАГУ, ответственный секретарь приёмной комиссии. - Там среди лидеров - теплофизика, ядерная энергетика.

По-прежнему востребованным у абитуриентов остаётся среднее профессиональное образование. Ежегодно в колледжи и техникумы уходят 50% выпускников девятых классов, и 20% - 11-классников. Сузы предлагают образование по 85 специальностям, часть из которых в этом году заявлены впервые.

- В этом году у нас появились новые специальности в Мурманском строительном колледже - это мастер строительных работ, - рассказала Елена Доронина, начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Мурманской области, - в Мурманском медицинском колледже - стоматология профилактическая, в Кандалакшском индустриальном колледже новая специальность - электромонтёр по ремонту электросетей. Это новые профессии и специальности, по которым будут учиться наша молодёжь, набор на них уже идёт.

Конъюнктура рынка профессий отражается и на высшем образовании. В МГТУ, например, учли курс государства на импортозамещение и начали набор на специальность «Водные биоресурсы и аквакультура», а в МАГУ стартовала подготовка кадров в области логистики для Мурманского транспортного узла.

 

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