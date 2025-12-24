Профессиональное владение компьютерной мышью продемонстрировали киберспортсмены большого ЗАТО

В муниципалитете провели турнир по игре «Контрстрайк».

Киберспорт давно стал, если не в одном ряду с традиционными состязаниями, то определенно завоевал свою нишу в системе современных соревновательных процессах. В ЗАТО Александровск на базе ИТ-куба состоялся турнир по «Контрстайк». Формат, скорее, оффлайн: игроки могли заглянуть соперникам в глаза.

Амир Гаджиев, киберспортсмен из школы №276, г. Гаджиево: «Нужна реакция, концентрация и просто спокойствие. Надо наслаждаться игрой. Нужно хорошее настроение и быть на позитиве».

В каждой из 18 команд по 2 участника, но даже в таком маленьком коллективе необходимы взаимопонимание и тактика.

Кирилл Бут, киберспортсмен из МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Необходимо чувствовать игру, понимать, куда может двинуться враг, и, конечно, играть в команде».

Не просто игра, а коммуникация, уверен в пользе компьютерных стратегий педагог дополнительного образования Антон Смирнов. Ребята учатся, в том числе, справляться с эмоциями, и достойно принимать поражения, помогать другим игрокам добиваться больших высот.

Антон Смирнов, руководитель IT-куба Дома детского творчества, г. Снежногорск: «В первую очередь, муниципальная грамота, которая подтверждает, что ребёнок развивается не только технически, но и учится взаимодействовать с командой».

Отметим, что занятия по основным шести направлениям цифровых технологий в ИТ-кубе ведут с сентября прошлого года. Командные зачёты в компьютерных играх – лишь часть системного подхода в обучении юных александровцев основам информационных технологий и кибербезопасности.