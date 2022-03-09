Профессиональные хоккеисты провели мастер–класс для игроков сборной Кольской ГМК

Федерация хоккея России и компания «Норникель» провели тренировку на крытой ледовой арене «Метеор» в столице Заполярья. Хоккеисты сборной Кольской ГМК смогли пообщаться со спортсменами мирового уровня и получить ценные навыки во время мастер-класса.

В Мурманске на крытую ледовую арену «Метеор» выходят настоящие профи – специалисты и тренеры Федерации хоккея России. Перед ними стоит непростая задача – в сжатые сроки дать выжимку знаний игрокам сборной команды Кольской ГМК.

Это не просто тренировка, а настоящий мастер–класс от звезд хоккея. Они щедро делятся тонкостями и хитростям, которыми сами владеют в совершенстве. Специальным гостем события стал чемпион мира по хоккею, заслуженный мастер спорта России, бывший игрок клубов КХЛ и НХЛ Никита Никитин.

Никита Никитин, российский хоккеист: «Моё мнение, уровень любительского хоккея в данной команде хороший, как говорится, в любой команде есть над чем работать. Но я говорил ребятам, что у них видно есть желание, старание и это самое главное. Надо продолжать в том же духе и будет результат, все условия для этого созданы. Только вперед!».

Федерация хоккея России четыре года назад подписала договор с «Норникелем» о том, что компания будет спонсировать тренерские программы. По словам игроков Кольской ГМК, такие встречи невероятно «заряжают» и дают положительные эмоции на долгое время.

Шамиль Кидряев, хоккеист сборной Кольской ГМК: «Нам показали, как двигаться, для нас это было всё новое. Когда приезжают такого уровня тренера, то привычные приёмы даются немного по-другому. Хотелось бы, чтобы они приезжали раз в год, а мы будем стремится повышать свой уровень, глядя на них».

На льду особый акцент делается на подготовку вратарей. Эксперты раскрывают секреты совершенствования технических навыков защитников ворот.

Дмитрий Марченко, хоккеист сборной Кольской ГМК: «Ххотелось бы, чтобы игроки рассказали и показали нам, как играть, разминаться, план тренировок, разминок. Так как я вратарь, то мне понравилась работа с вратарями, мы отработали и обсудили некоторые моменты».

Федерацией хоккея России совместно с компанией «Норникель» проводит такие тренировки в городах, где расположены производственные площадки предприятия.

В Мурманской области находится второй крупнейший производственный актив «Норникеля» - Кольская горно-металлургическая компания. Национальная программа подготовки хоккеистов помогает не только повысить уровень профессиональной квалификации игроков из регионов, но и подогреть интерес к хоккею и здоровому образу жизни в целом.