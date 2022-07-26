Профессиональные навыки Кредитного потребительского кооператива «Первое Мурманское общество взаимного кредита» признаны на международном уровне

«Первое Мурманское общество взаимного кредита» является лидером отрасли и одним из самых больших кооперативов в России по размеру активов. Также «Первое Мурманское» состоит в партнёрских отношениях с Международным Институтом Адизеса. Его управленческие методики применяются по всему миру корпорациями, крупными компаниями и даже правительствами.

С 11 по 15 июля прошёл XIII Международный Слёт кредитных союзов. «Первое Мурманское общество взаимного кредита» подготовило для участников мастер-класс по системе управления. Представители финансовой организации по многочисленным просьбам участников рассказало о своих практиках.

«Первое Мурманское общество взаимного кредита» является лидером отрасли и одним из самых больших кооперативов в России по размеру активов. Также «Первое Мурманское» состоит в партнёрских отношениях с Международным Институтом Адизеса. Его управленческие методики применяются по всему миру корпорациями, крупными компаниями и даже правительствами.

Кирилл Терентьев, руководитель коммерческого департамента: «Мы с удовольствием приняли участие на Международном Слёте кредитных союзов, поделились нашими знаниями и опытом с другими кооперативами. Нам важно, что наши профессиональные навыки были признаны на международном уровне. Наша саморегулируемая организация подержала инициативу «Первого Мурманского» по обмену знаниями внутри сектора. Отмечу, проверку контролирующего органа мы прошли успешно, уже на протяжении 12 лет продолжаем предлагать северянам выгодные и честные тарифы с гарантированной ставкой. Сейчас она составляет 12% годовых».

Десятки тысяч северян стали клиентами «Первого Мурманского». Здесь предлагают самые разные выгодные тарифы по сбережениям: тариф с высокой ставкой 12%, тариф для пенсионеров, тарифы на короткие и длительные сроки, с пополнением и без. Финансовые консультанты «Первого Мурманского» ответят на все интересующие вас вопросы и помогут подобрать наиболее выгодный тариф. За более подробной информацией вы можете обратиться в один из десяти офисов в Мурманске или области, а также позвонить по телефону 99-44-77.

Ставка по договору сбережений 12% годовых при сумме от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей и сроке в 1 месяц. Без пополнения. Обязательно наличие добровольного паевого взноса в размере 1/5 от суммы личных сбережений в течение всего срока действия договора. При досрочном расторжении ставка - 0,01% годовых. Не для сбережений, изъятых из Кооператива ранее истечения 90 дней до нового внесения по договору сбережений, на указанных здесь условиях. Не более одного договора на таких условиях с одним пайщиком. Членство в Кооперативе обязательно. Пайщик вносит взносы: Вступительный (10 руб.), Обязательный паевой (10 руб.) и Ежегодный (10 руб. в год). Пайщик солидарно несёт субсидиарную ответственность по обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из пайщиков. Условия действительны на 26.07.2022 г. Кредитный потребительский кооператив «Первое Мурманское общество взаимного кредита». ИНН 5190921937, ОГРН 1105190009902. Телефон 8(8152) 994-477.

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