«Профессиональный ориентир» для студентов МАГУ

Союз промышленников и предпринимателей Мурманска на базе МАГУ провёл форум, посвящённый профессиональному ориентиру в Арктике. Основным вопросом обсуждений стал процесс взаимодействия учащихся средних и высших учебных заведений с предприятиями региона.

Ежегодно из профессиональных учебных заведений Мурманска и области выпускается несколько тысяч молодых специалистов и поначалу большинство из них испытывают трудности в поиске работы. В тоже время руководители многих предприятий и учреждений области остро нуждаются в новых сотрудниках.

- В последнее время испытывается дефицит в кадрах, особенно в кадрах профильных для нашего предприятия: это главные горняки, это обогатители, это энергетики, механики, различные технические специальности, которые работают на предприятиях, - отметил Дмитрий Бородич, заместитель директора по персоналу АО «Апатит».

На базе Мурманского арктического государственного университета крупные работодатели и представители образования встретились со студентами со всей области, чтобы обсудить вопросы профессиональной подготовки учащихся вузов на основе взаимодействия с предприятиями Мурманской области. Форум состоялся в рамках реализации проекта «Профессиональный ориентир».

- Это является подтверждением того, что сейчас для высшего образования ориентация на работодателя, наверное, основной вектор, вектор нашего движения, - говорит Анна Гущина, проректор МАГУ по учебной и воспитательной работе. - Поэтому ведущие стейкхолдеры, которые находятся на территории нашего региона, и являются заказчиками наших услуг и того специалиста, которого мы готовим.

Для всех участников форума были подготовлены специальные площадки, на которых студенты познакомились с представителями крупнейших организаций области и смогли задать интересующие их вопросы. Помимо лекционных занятий участников ждали мастер-классы и профессиональные тренинги по личностному развитию.

В завершении форума всем участникам встречи вручили свидетельства об участии в проекте «Профессиональный ориентир». Примечательно, что они помогут многим студентам в дальнейшем трудоустройстве.