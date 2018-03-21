День за днём с «Арктик-ТВ»21.03.18 19:30
Профессиональный праздник моряки-подводники Кольской флотилии отметили по-спортивному – хоккейным матчем
Напомним, в этом году атомному подводному флоту России исполняется 60 лет.
Хоккей прочно вошёл в систему физподготовки на флоте. Закономерным итогом стала победа в недавнем Чемпионате ВМФ. В составе Северной ледовой дружины были и игроки флотской сборной. Сегодня на «Альбатрос-арене» встретились хозяева льда и ближайшие соседи, представители района базирования команды «Торос». Матч товарищеский, но играли по-взрослому.
В составе «Альбатроса» неизменно играет и командующий объединением. Для Олега Голубева этот праздник по-настоящему профессиональный. Три десятка лет в прочном корпусе. Нередко случалось встречать День подводника в море, а сегодня он ведёт бой на ледовой арене.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовал: 851 человек
-
Последние комментарии
анна
21.03.18 21:19
Ермолин уже давно должен быть в народном хозяйстве, еще при Федотове, избил сотрудника, его выгоняли. Но как-то смог вывернуться и продвинуться. но ничего, сколько веревочка не вьется, но конец всегда
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
Анна
21.03.18 21:14
может хоть что-то в этом болоте сдвинется после таких репортажей. самоубийство сотрудников прошло как-будто незамеченным. конечно. такие т****и как Ермолин не закончат жизнь самоубийством, они будут д
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
Марина
21.03.18 17:32
Шикарная постановка! Низкий поклон актерам за игру! Не дает покоя мелодия, которая звучала во время спектакля. Что это за мелодия? как ее название?
Комментарий к новости:«Одинокая насмешница» - спектакль-подарок
-Скоро в эфире23:00Городские хроники (12+)23:30«Знаки». Развлекательная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики начали поднимать цены на топливо-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 21 копейку, евро просел на 66 копеек-PRO ЭнергетикуВ преддверии выборов энергетики провели тренировку по ликвидации последствий нарушения электроснабжения потребителей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 22 марта-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыНалоговый кодекс станет толще, а ответственность бизнес-сообщества - больше