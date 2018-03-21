Профессиональный праздник моряки-подводники Кольской флотилии отметили по-спортивному – хоккейным матчем

Напомним, в этом году атомному подводному флоту России исполняется 60 лет.

Хоккей прочно вошёл в систему физподготовки на флоте. Закономерным итогом стала победа в недавнем Чемпионате ВМФ. В составе Северной ледовой дружины были и игроки флотской сборной. Сегодня на «Альбатрос-арене» встретились хозяева льда и ближайшие соседи, представители района базирования команды «Торос». Матч товарищеский, но играли по-взрослому.

В составе «Альбатроса» неизменно играет и командующий объединением. Для Олега Голубева этот праздник по-настоящему профессиональный. Три десятка лет в прочном корпусе. Нередко случалось встречать День подводника в море, а сегодня он ведёт бой на ледовой арене.