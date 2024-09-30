Профессиональный праздник отмечают бойцы взвода специального назначения «Нарвал» Морского отряда Северо-Западного округа Росгвардии

Во время тренировки по поиску и обезвреживанию условных злоумышленников, которые пытались проникнуть на важный государственный объект, росгвардейцы использовали специальные образцы разведывательной техники, чтобы обнаружить диверсантов. Затем нейтрализовали преступников.