Профессиональный праздник отмечают сотрудники органов следствия Российской Федерации

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, профессионализм и достигнутый результат в работе сотрудников Мурманского следственного управления наградили медалями.

Андрей Ефремов, руководитель Следственного управления следственного комитета РФ по Мурманской области, генерал-майор юстиции: «Как и прежде наша работа сосредотачивалась на борьбе с коррупцией, на защите прав людей. Подходя к этой дате, мы констатируем важные факты, важные результаты в борьбе с такими негативными проявлениями. Более полутора тысячи уголовных дел, из которых раскрыто более 800. Около 40 должностных лиц различных ведомств и учреждений привлечены к ответственности, свыше 35 млн арестованного имущества у коррупционеров».

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, профессионализм и достигнутый результат в работе сотрудников Мурманского следственного управления наградили медалями.