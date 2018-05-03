Профессиональный праздник отметили сотрудники пожарной охраны

Любовь Не понимаю почему везде пишут , что минималка 25675. На самом деле 24558,60 руб. Северный коэффициент 40 процентов. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 сентября 2016 года N 472-ПП Комментарий к новости: С 1 мая МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом

Юляша Б. из Простоквашино. А каков учебный план данного ОУ? Сколько учебных часов отведено на изучение профильных дисциплин? Стоит ждать ответ? Комментарий к новости: Кадетская школа Мурманска открывает двери