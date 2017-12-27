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День за днём с «Арктик-ТВ»27.12.17 19:30

Профессиональный праздник отметили спасатели Заполярья

Свой профессиональный праздник отмечают спасатели, обеспечивающие безопасность населения Мурманской области. Лучшие из лучших получили награды из рук первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина.

На защите северян стоят спасатели, которые 27 декабря отмечают свой профессиональный праздник и принимают поздравления.

- Десятки жизней, которые спасены в результате действий наших спасателей, это как раз самая главная оценка их труда, - отметил во время торжественной церемонии Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области.

На базе Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра прошло торжественное собрание. В адрес заполярных спасателей, было сказано много слов благодарности. Главное пожелание, чтобы виновники торжества свой профессионализм демонстрировали только на учениях и тренировках, а количество происшествий продолжало снижаться.

- Год мы закончили очень даже хорошо. У нас отмечается снижение количества пожаров на 4,5%, снижение количества погибших на пожарах, снижение количества пострадавших, - говорит Владимир Гусев, начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Завершилось торжественное собрание вручением наград. Заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин наградил знаками отличия лучших из лучших и поздравил спасателей с их профессиональным праздником.

 

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