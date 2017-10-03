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День за днём с «Арктик-ТВ»03.10.17 19:30

Профессиональный праздник отметили стрельбой из автоматов

Свой профессиональный праздник отметили бойцы особого назначения - ОМОН. Однако сотрудникам этого подразделения не до веселья. По традиции с 2006 года именно в этот день определяют лучших из лучших в пулевой стрельбе.

В апреле 2016 года спецподразделение ОМОН вошло в состав национальной гвардии Российской Федерации. Поэтому в этом году в традиционном многоборье, приуроченном к профессиональному празднику бойцов ОМОН, впервые приняли участие и другие подразделения правоохранительных органов.

- Сегодня участвуют в состязаниях подразделения Росгвардии: войсковая часть 37-98, вневедомственная охрана, специальный отряд быстрого реагирования и ОМОН, - говорит заместитель командира роты управления Росгвардии по Мурманской области. - Стрельба производится из положения лёжа, с колена, стоя. Три положения. Так же производится стрельба из пистолета. В данном случае мы проводим и  соревнование, и отрабатываем боевые навыки.

Первые два этапа соревнований уже позади. Осталось дело за последним и, пожалуй, самым трудным. На тренировочном полигоне пройдут стрельбы из двух видов оружия: пистолетов и автоматов. К этому испытанию бойцы всех подразделений относятся серьёзно и со спортивным интересом.

- Это очень полезно, так как на соревнованиях знакомишься с разной техникой выполнения различных упражнений, общаешься со специалистами различных спецподразделений, - отмечает Олег Балакин, сотрудник ОБО ФГКУ «УВО ВНГ России по Мурманской области». - Много узнаёшь нового для себя. Тяжело соревноваться со спецподразделениями, но будем стараться.

В стрельбах пригласили поучаствовать не только действующих сотрудников силовых структур, но и ветеранов, разумеется, не на конкурсной основе. Бывший командир ОМОН Пётр Юдин признаётся, что участие в этих соревнованиях дело не только командное, но и личное. Каждый хочет отличится и стать лучшим среди лучших.

- Все хотят быть впереди и даже обогнать своего инструктора по стрельбе, - говорит Пётр Юдин, бывший командир ОМОН, полковник в отставке. – И этим как бы сказать, что я достойный, можно мне продвигаться и дальше.

Итоги соревнований подведут 6 октября. Кубком наградят не только команду победителя, но и лучшего бойца. А пока сотрудники подразделений чистят оружие и готовятся вновь приступить к повседневным обязанностям, а судьи подсчитывают результаты.

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