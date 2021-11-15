Профессиональный праздник отметили во время учений в Арктике

Военнослужащие отдельной роты радиационной химической и биологической защиты Северного флота отметили профессиональный праздник нестандартно - они провели учение по ликвидации последствий химического заражения во время ведения боевых действий в Арктике.

Учение состоялось на Кольском полуострове в районе посёлка Щукозеро. По легенде, условный противник применил снаряды с боевыми отравляющими веществами. Для устранения последствий химического заражения военных направили в опасную зону. Там они провели радиационную, химическую и биологическую разведку, определили степень заражения грунта, снега и обозначили этот участок местности площадью около 3 тысяч кв. метров специальными флажками. Помогала им – специальная разведывательная химическая машина.

Иван Гаврин, старший химик роты РХБЗ СФ: «Видеокамера предназначена для того, чтобы ориентироваться в пространстве, а рядом с видеокамерой идёт луч, который в заданном оператором направлении анализирует воздух и выводит информацию на информационное табло, после чего она поступает командиру машины».