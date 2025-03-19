Профессиональный праздник отметят в походе

К боевым учениям накануне Дня моряка-подводника приступил экипаж подводного крейсера «Новомосковск».

Александр Масленников, командир атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Новомосковск»: «Мы находимся на борту атомного подводного крейсера стратегического назначения К-407 «Новомосковск», основным предназначением которого является уничтожение важных наземных объектов противника. Основное оружие – 16 межконтинентальных баллистических ракет «Синева», которые способны гарантировано уничтожать объекты к назначенному поражению на дальности до 11 тысяч км».

«Новомосковск» – лодка 2 поколения, сейчас на вооружении флотов страны корабли и 3-го, и 4-го. Экипаж АПЛ в среднем в год проводит больше 80 суток под водой. Вот и сейчас, накануне профессионально праздника, моряки выполнили проверку, прошли техническую подготовку и с минуты на минуту готовы выйти в открытое море.

Алексей, командир стартового дивизиона ракетно-боевой части РПКСН «Новомосковск»: «На подводных лодках случайных людей нет. Все делают свой выбор осознанно, целенаправленно, вливаются в экипаж, сдают зачёты, выполняют задачи как в море, так и в основном пункте базирования. Под водой больше всего не хватает семьи. Потому что семья – это самое главное, хорошо организованный очаг, тыл – они греют подводника».

Свою судьбу Алексей не выбирал: попросту даже мысли не было у выросшего в семье подводников молодого человека поступать куда-то кроме военно-морского учебного заведения.

А вот у Ильи сомнения были: идти по стопам матери – участкового врача-педиатра, или продолжить отцовскую династию военнослужащих. Компромисс был найден - Илья занимает должность начальника медслужбы на борту подводного крейсера. Когда до суши добрый десяток суток пути, то корабль становится не только домом, но, и в случае крайней необходимости, лазаретом… Имеются у медицинского персонала необходимые навыки, а также инструменты и препараты для проведения срочных хирургических операций.

Илья, начальник медицинской службы РПКСН «Новомосковск»: «Можно прооперировать аппендицит. На операционный стол укладывается пациент, производится снаряжение медработников, обработка поля операционного. И производится операция».

Обед по расписанию! К Евгению у экипажа особые чувства. Чувство… голода. Запасов, уверяет корабельный кок, хватит на всех, а чтобы пища походила на домашние блюда, каждый день он готовит свежее и разнообразное меню.

Евгений, кок РПКСН «Новомосковск»: «Меню на каждый день разнообразное: рассольник, борщ, суп гороховый, с фрикадельками. Второе – это порционное: гуляши, котлеты, мясные рулеты… Всё разное каждый день, всю неделю».

Экипаж атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Новомосковск» неоднократно выполнял стрельбы своим главным «калибром». Баллистические ракеты были применены и в тренировке стратегических сил ядерного сдерживания.

Александр Масленников, командир атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Новомосковск»: «В октябре прошлого года экипаж принимал участие в тренировке по управлению Вооруженными Силами страны под управлением Президента РФ. Экипаж выполнил практическую ракетную стрельбу в акватории Баренцева моря».

Корабли проекта 667 БДРМ, к которому относится «Новомосковск» - одни из самых надёжных атомных подводных лодок, они успешно действуют в любых широтах Мирового океана.

Владислав Дружин, начальник штаба дивизии командования подводных сил Северного флота: «Задачи выполняются в различных районах Мирового океана, в том числе и под водой, и подо льдом».

В состав подводных сил Северного флота сегодня входят несколько соединений атомных подводных лодок. Помимо стратегических кораблей флот успешно эксплуатирует новейшие многоцелевые подводные лодки проектов «Ясень» и «Ясень-М», оснащённые передовыми технологиями перспективными образцами высокоточного ракетного оружия большой дальности.