Профессиональный праздник спасатели традиционно отмечают на боевом посту

Что входит в комплектность боевой машины пожарных и почему соперничеству место только на тактических тренировках, рассказали спасатели ЗАТО Александровск накануне своего профессионального праздника.

В России всего несколько десятков таких автомобилей: речь об уникальной пожарной машине, находящейся в расположении александровского пожарного гарнизона.

Техника способна работать как насосная станция в условиях паводка, а также тушить пожары, используя воду из открытых источников. Об этом, а также о других спецмашинах ребятам рассказали спасатели ЗАТО Александровск. Выставку спецтехники организуют ежегодно накануне главного для огнеборцев праздника: в этом году пожарная охрана в России отметит 375-летие.

Николай Басов, майор внутренней службы пожарного гарнизона ЗАТО Александровск: «Основная техника представлена автоцистернами, которые вывозят огнетушащие вещества и личный состав к месту тушения пожара или проведению аварийно-спасательных работ. В данных автомобилях имеется запас огнетушащих веществ – это вода и пенобразователь, так что можно тушить и водой, и пеной».

Отмечают профессиональные праздники спасатели традиционно на боевом посту. Беда может случиться в любой момент, поэтому необходимо быть наготове и днём, и ночью.

Свободное от выездов время занимает план тренировочных занятий, упражнений и даже соревнований.

Дмитрий Фролов, помощник начальника караула СПСЧ №3, г. Полярный: «Это основная работа, в принципе».

Место соперничеству, подчёркивают огнеборцы, есть только в момент тактических тренировочных испытаний. Во время реальной чрезвычайной ситуации действуют спасатели быстро и слаженно, для этого на соревнования привлекаются и специалисты смежных структур.

Роман Осипов, начальник СПСЧ №3, г. Полярный: «Сегодня в нашем мероприятии участвует подразделение военной пожарной команды. Четыре команды будут соревноваться между собой, чтобы выяснить, кто лучше в этом году».

Напомним, в 2024 году МЧС планирует внести изменения в систему индексации зарплат, которые приведут к повышению заработной платы работников.

И ещё одна юбилейная дата этого года - 100-летие со дня образования отметит горноспасательная служба.