Профессиональный праздник вчера отметили работники жилищно-коммунальной сферы ЗАТО Александровск

Это люди, чей труд зачастую недооценён, но всегда заметен. Это профессионалы, обеспечивающие чистоту подъездов, проходимость по тротуарам и безопасность на дорогах. Последнее в ЗАТО Александровск, в том числе осуществляет уже несколько лет компании «Гагат».

Снежногорец Игорь Богатырев работает на дорожной и снегоуборочной технике больше 20 лет, начинал лет в 15, вспоминает мужчина: трудовой путь со слесаря, но год от года повышал свою квалификацию. Удивительный факт: папа Игоря тоже работал на специализированной технике, правда, в сфере строительства. Мальчиком Богатырев прибегал к отцу, чтобы смотреть, как бульдозером родитель подготавливает места для возведения новых многоэтажных домов. Сегодня проезды около и вокруг этих многоэтажек от снега чистит Игорь. Считает это своеобразной дорожной романтикой.

Игорь Богатырев, машинист автогрейдера, ООО «Гагат», г. Снежногорск: «Любой дорожник любит снег, понимаете? Мы без снега - не дорожники».

А вот для Андрея Кеньева рабочий день начинается с дороги. Ежедневно, чтобы заступить на пост, приходится приезжать в ЗАТО Александровск из Мурманска. Удаётся оценить по пути масштабы текущей работы. При таянии снега или обильных осадках с Андреем всегда его надёжный и испытанный погодой друг - комбинированная дорожная машина. Ни разу о выборе профессии он не жалел, оттого рекомендует тем, кто хотел бы делать города чище, присоединяться к специалистам сферы ЖКХ.

Андрей Кеньев, водитель КДМ, ООО «Гагат», г. Мурманск: «Видишь, что зимой в городе твориться, а ты убрал – все красиво, великолепно!».

Ежедневно на борьбу за чистоту и безопасность в большом ЗАТО выходят сотрудники трёх организаций по уборке дорог, специалисты хозяйственно-эксплуатационной конторы, обеспечивающие очистку и посыпку лестниц и трапов, а также работники управляющих компаний муниципалитета, следящие за надлежащим содержанием подъездов и около домовых территорий.

Профессиональный праздник специалисты сферы ЖКХ отметили в третье воскресенье марта.