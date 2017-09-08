Профессионалы ледяного плавания настроены покорить «Гольфстрим»

До старта знаменитого международного фестиваля «Гольфстрим» остается меньше суток. 14 видов спорта, 16 видов программ, выставка военной техники и выступления морских пехотинцев – программа соревнований никого не оставит равнодушным.

Первыми за победу в этом году начнут борьбу пловцы. Спортсмены готовы и проводят последние приготовления. Вместе с ними на самую важную тренировку вышла и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Международный фестиваль «Гольфстрим» с каждым годом привлекает всё большее количество иностранных спортсменов. Наряду с новичками есть атлеты, которые не первый год участвуют в спортивном празднике в Мурманске, выступая в разных дисциплинах. Накануне старта самого масштабного спортивного фестиваля в Заполярье фавориты в ледяном плавании проводят заключительную тренировку.

- Это, несомненно, популяризация города Мурманска на мировой арене, - замечает Дмитрий Блохин, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска. - Не секрет, что международная Ассоциация ледяного плавания признает город-герой Мурманск «ледяной столицей» мира. Поэтому мы с вами в 2015 году собрали здесь на Чемпионате мира около 25 стран-представителей. И вы видите, что ежегодно многие из них приезжают в Мурманск, чтобы принять участие в наших городских фестивалях, ещё раз проплыть через Кольский залив, потренироваться в Семёновском озере, потому что для многих из них город Мурманск стал родным городом.

Среди титулованных иностранных спортсменов, которые в этом году бросили вызов российским пловцам, есть Рэм Баркай из ЮАР, Петар Стойчев из Болгарии и рекордсмен 2016 года, голландец Фергиль Хестерман. Он приехал на соревнования со своим главным болельщиком – мамой. Она же по совместительству и его тренер.

Каждый, конечно, настроен на победу. Впрочем, это не отменяет уважительного отношения друг к другу. «Я не молод, в следующем месяце мне будет уже 60 лет, - говорит Рэм Баркай, президент международной Ассоциации ледяного плавания, участник фестиваля «Гольфстрим». - В своей возрастной категории я одержу победу. Питер и Фергиль победят в своей возрастной категории, кто-то займёт первое место, а кто-то второе».

- Я думаю, что завтра будет холодный день. Вода будет очень холодная и, не знаю, я только хочу преодолеть эту трудную дистанцию, признаётся Петар Стойчев, официальный представитель Международной федерации плавания, участник фестиваля «Гольфстрим».

А Фергиль Хестерман, рекордсмен 2016 года, участник фестиваля «Гольфстрим», сказал журналистам «Арктик-ТВ»: «Моя самая главная тактика - получить удовольствие. А завтра мы посмотрим, что будет.

Благодаря фестивалю «Гольфстрим» многие иностранные спортсмены в первый раз в жизни проплыли один километр в экстремально холодной воде. Для них это большое достижение. Какая погода ждёт участников фестиваля, покажет завтрашний день. Главное – настрой у всех боевой.