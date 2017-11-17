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День за днём с «Арктик-ТВ»17.11.17 19:30

Профессионалы соревновались вместе с будущими специалистами

Соревнования профессионального мастерства работников Мурманского морского торгового порта и студентов индустриального колледжа подошли к концу. Лично познакомиться с конкурсантами и настоящими мастерами своего дела прибыл глава муниципального образования г.Мурманск Дмитрий Филиппов.

Конкурс такого формата состоялся впервые. Для того, чтобы наглядно продемонстрировать престижность рабочих профессий, руководство Мурманского морского торгового порта пригласило не только работников предприятия, но и начинающих мастеров – 17 студентов индустриального колледжа. 

- Мы в первую очередь показали  будущим специалистам свою техническую площадку, дали возможность молодым людям посмотреть на реальное производство, понять, для чего они учатся и куда они могут попасть, закончив своё профессиональное образование, - сказал Александр Масько, генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт». – А сами проверили не только работу своих специалистов, но и оценили их уровень профессионализма. А с другой стороны, посмотрев на ребят, уже начали формировать какую-то базу, которая будет являться нашим производственным и кадровым резервом.

Участники состязались не только в профессиональных  навыках, но и показали свои теоретические знания. Александр Кабанов учится только на втором  курсе колледже и признаётся, что навыки электромонтёра пригодятся ему, в первую очередь, в повседневной жизни. Парень намерен стать военным, хотя, посмотрев на работу такого огромного предприятия,  засомневался. Именно он стал лучшим по своей специальности среди студентов.

Познакомиться с лучшими слесарями, токарями, сварщиками и электромонтёрами, а так же взглянуть на будущий кадровый резерв - на лучших студентов решил и глава города Дмитрий Филиппов. Он признался, что в наше время город, как ни когда нуждается в молодых профессионалах.

- Когда город и регион занимается молодёжью, то у молодёжи нет необходимости искать и пробовать себя в других городах, уезжать в другие регионы, - считает Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Они чувствуют потребность в себе, остаются в нашем городе и работают здесь.

Победителей и призёров наградили дипломами и ценными подарками, но и остальные участники конкурса не остались без внимания. В торжественной обстановке под аплодисменты зрителей им вручили памятные подарки и сертификаты участников. 

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