Профессор Борис Вульфович отмечает 90-летие

Профессор кафедры судовождения, доктор технических наук, почётный гражданин города Мурманска Борис Вульфович отмечает юбилей. С 90-летием любимого преподавателя поздравили в Мурманском государственном техническом университете.

В МГТУ сегодня праздник - день рождения заслуженного профессора и любимого педагога Бориса Вульфовича. И не просто день рождения, а юбилей - 90 лет. Несмотря на почтенный возраст, Борис Аркадьевич до сих пор читает лекции и принимает экзамены.

«Как считать возраст? По паспорту - одно, а в душе – совсем другое! – говорит Борис Вульфович, профессор кафедры судовождения, доктор технических наук, почётный гражданин города Мурманска. - Вот по секрету своим людям, я могу сказать, умные девушки говорят: «Боря, пока у тебя наглый блеск в глазах сохранился, ты молодой».

Своей самой ценной наградой Борис Аркадьевич называет медаль за верность и преданность родной мореходке. Он проработал здесь 58 лет, подготовил несколько тысяч высококвалифицированных специалистов для рыбопромысловых флотов России. На кафедре судовождения он по-новому поставил курс мореходной астрономии: для лучшего усвоения предмета читает лекции на английском языке.

«Вот эту медаль за верность и преданность университету я разделяю со своей женой, с которой мы отгуляли не только бриллиантовую, а вместе живём мы уже 65 лет, так называемую железную свадьбу», - рассказывает Борис Вульфович, профессор кафедры судовождения, доктор технических наук, почётный гражданин города Мурманска.

Поздравить Бориса Аркадьевича с юбилеем приехал глава региона Андрей Чибис. Губернатор отметил тот огромный вклад, который Борис Вульфович внёс в развитие Мурманской области. Борис Аркадьевич проводит большую научно-методическую работу: им подготовлены и изданы 20 учебников, учебных пособий и конспектов лекций по таким сложным наукам как математика, навигация, мореходная астрономии и физика. Эти труды были одобрены профессорами Стэнфордского и Мичиганского университетов. Губернатор вручил имениннику памятный адрес от Президента РФ.

Слова признательности и благодарности звучали и из уст главы Мурманска. Андрей Иванович рассказал, что знаком с профессором меньше 10 лет, но все эти годы наполнены приятным общением и сотрудничеством.

«Общение с этим человеком всегда мне доставляет очень большое удовольствие, - говорит Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск. - Даже когда его нет в Мурманске, мы постоянно в переписке, приходят письма».

В день рождения принято дарить подарки. Андрей Иванович преподнёс Борису Вульфовичу символичную рынду.

Реакция нашего телеканала присоединяется к поздравлениям и искренне желает Борису Аркадьевичу, чтобы его блеск в глазах и оптимизм радовали мурманчан и студентов ещё много лет.