142 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+50), Мончегорске (+18) и Североморске (+15).

Профессор Чумаков назвал неуязвимую перед коронавирусом категорию людей. Это те, кто простудился. Об этом член-корреспондент Российской академии наук сообщил информационному агентству «УРА». Человек, который уже заболел, не может заразиться ещё одним вирусом, так как в его организме вырабатывается противовирусный белок.

В свою очередь заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов подчеркнул, что респираторные и желудочно-кишечные микст-инфекции довольно распространены, однако, обычно один вирус оказывается сильнее другого.