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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.01.21 19:30

Профи во дворах - убрать снег и не нарваться на штраф за повреждённую машину

Зима - горячая пора для управляющих компаний: необходимо убирать снег с внутридомовых проездов, чистить входные группы, посыпать тротуары и пешеходные дорожки на придомовой территории. Компания «Севжилсервис» тоже вывела технику и дворников на улицы, чтобы убрать снег в своей зоне ответственности.

Во дворах на улице Лобова работают два трактора. Первым идёт большой, но маневренный погрузчик. Он сгребает выпавший за выходные снег, очищая внутридомовой проезд практически до асфальта. За ним проходит ещё одна машина с щёткой - она подметает остатки. То, что не захватит техника, собирает дворник. Он же чистит пешеходную дорожку и входные группы у подъездов. Такую работу «Севжилсервис» в своей зоне ответственности проводит регулярно с самого начала зимы.

Ирина Кузьмичёва, специалист отдела развития управляющей компании «Севжилсервис»: «В этом году мы готовы даже к большему количеству осадков, чем было в прошлом, потому что мы закупили ещё 4 единицы новой техники. Это фронтальные погрузчики, которые добавят скорости нашей работе. Ввиду того, что актуальный тариф на содержание и ремонт сейчас установлен на фонде, теперь во всех дворах в целом можем своевременно выполнять механизированную уборку и не будет таких проблем, как в прошлом году».

За рулём одной из тяжёлых машин тракторист с большим опытом работы. Эльдар Каримов. Он уже привык лавировать на огромном погрузчике среди забитых машинами северян дворов. Главное, говорит мужчина, чувствовать габариты и внимательно смотреть по сторонам. Но иногда и ему не под силу протиснуться среди плотно стоящих автомобилей.

О начале уборки во дворе «Севжилсервис» автовладельцев предупреждает всегда заблаговременно. Однако прислушиваются не все. В итоге качественно очистить придомовую территорию не выходит.

Эльдар Каримов, тракторист-машинист управляющей компании «Севжилсервис»: «Проезды становятся ещё уже, а это влияет на качество уборки дворовой территории. Мастер вместе с начальником ЖЭУ бегают, пытаются заставить автовладельцев убрать машины, некоторые соглашаются, убирают, а некоторым – всё равно. Как хотите - так и работайте. А потом эти же люди и жалуются, почему произведена плохая уборка дворов. Это, не знаю, порочный круг какой-то».

А за случайное повреждение чужого транспорта снегоуборочной техникой - солидный штраф. Вот и приходится начальнику участка руководить работой тракторов, показывая жестами, где повернуть, а где ехать прямо, чтобы не задеть чью-нибудь машину. В результате - тратится время, за которое специалисты могли бы убрать от снега ещё один двор, а качество самой уборки страдает.

 

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